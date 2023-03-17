Более 240 тысяч жителей Удмуртии переболели коронавирусом за три года пандемии

В Удмуртии за три года пандемии COVID-19 переболели больше 240 тыс. жителей, сообщает пресс-служба минздрава республики. При этом самая высокая заболеваемость была зарегистрирована в феврале 2022 года, когда «омикроном» болели более 40 тыс. человек. Большая часть пациентов проходила амбулаторное лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

За время коронавируса хотя бы один компонент вакцины получили 709,7 тыс. жителей Удмуртии, а ревакцинировались 295 тыс. человек. В 15 больницах региона было развернуто 3 980 коек.

Как отметил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Игорь Дьяченко, для медработников пандемия оказалась колоссальным профессиональным опытом. Поскольку прежде многие врачи на практике не сталкивались с опасными инфекциями.

«За эти три года только в Республиканской инфекционной больнице мы пролечили более 16 тыс. человек с коронавирусом, из них более 2 тыс. – дети. Наибольшее количество пациентов пришлось на 2021 год — более 6,5 тыс. заболевших. И тогда же было наибольшее количество "тяжелых " пациентов — 13% от общего числа»,— рассказал господин Дьченко.

В настоящее время в инфекционном отделении РКИБ находится 33 пациента с ковидом.