Ижевский механический завод создаст новый музей предприятия

В Удмуртии Ижевский механический завод, входящий в состав концерна «Калашников», планирует модернизировать музей предприятия. Новая мультифункциональная площадка будет соответствовать современным требованиям к экспонированию и сценографии, а также «эмоционально вовлекать» посетителей в историю развития завода, сообщает пресс-служба предприятия.

В музее планируют проводить патриотические и образовательные мероприятия, в числе которых также будут встречи с известными конструкторами, уроки профориентации и мастер-классы по гравировке. В экспозиции отразят исторические этапы развития завода, конструкторской мысли, продукцию.

Предприятие рассчитывает с помощью конкурса найти концепции и мультимедийные решения, которые позволят создать многофункциональное пространство. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн руб., а принять в нем участие могут организации и частные лица.