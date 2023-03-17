На Кубани сев сахарной свеклы начали на 10 дней раньше срока

На 10 дней раньше срока приступили в этом году к севу сахарной свеклы кубанские аграрии. Об этом сообщает Союз сахаропроизводителей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего на текущую дату посеяно 1,1 тыс. га, благоприятный метеорологический прогноз на ближайший месяц в Краснодарском крае позволит провести сев в оптимальные сроки на всей территории края, говорится в сообщении.

В 2023 году общая площадь посева сахарной свеклы на Кубани увеличится на 5%, до 189 тыс. га.

По данным союза, по итогам производственного сезона 2022–2023 годов общий объем валового сбора сахарной свеклы в Краснодарском крае составил 10,6 млн тонн. Ее переработку вели 14 сахзаводов, которые произвели 1,6 млн тонн сахара.

Михаил Волкодав

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