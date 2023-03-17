“Сегодняшним мировым трендом и вектором развития является цифровизация”:

Александр занимается разработками ПО, в том числе для системы Android, около 3 лет. Однако за такой недолгий период талантливый программист уже успел поработать с крупнейшими проектами, как на российском, так и на международных рынках. В его широкий спектр задач входила разработка приложений с нуля и их успешный вывод на публику, управление командами и менторство в образовательных проектах и учреждениях. Эксперт рассказал об интересных кейсах в профессии и поделился опытом своего развития.



Александр, расскажите, как вы пришли в профессию, как давно в ней?

Я окончил РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, инженерный факультет. А также окончил МГИМО по специальности международного энергетического сотрудничества. В самой сфере около 3 лет. На первых этапах я работал в компании Лукойл-Информ. В то время мой брат Алексей Чанов работал в “Вконтакте”. Я заинтересовался его деятельностью, начал получать соответствующее образование – я прошел много курсов, а также индивидуальное обучение в этой сфере, например, от тимлида компании “Билайн”.

Какой серьезный и крупный проект стал для вас первым в роли разработчика?

Я работал над проектом в компании Глонасс. В ней я стал единственным андроид-разработчиком. Я с нуля занимался созданием мобильного приложения, связанным с eSIM, электронными сим-картами. Я отвечал за полноценную разработку этого проекта с самого начала и до того момента, когда оно было выпущено в общий доступ.

Приложение представляло из себя площадку, где пользователи могли приобрести тарифы и скачать eSIM на свой телефон, а новый виртуальный оператор предполагал управление этими опциями. Например, в приложении можно было заменить тариф пользователя на более подходящий ему или поменять оператора.

Как вы продолжили развиваться в этом направлении? Какие проекты стали следующими на вашем пути?

После я работал над проектом в компании Dodo Engineering, участвовал в разработке мобильного приложения для выхода компании на зарубежные рынки и затем развивал и улучшал его. Я принял участие в открытии приложения компании в Великобритании, Вьетнаме, Нигерии и во многих странах Европы.

Изначально проект был нацелен на зарубежные рынки, сейчас – на российские. Но стоит сказать, что проект не зациклен на одной конкретной стране, сейчас мы занимаемся улучшением глобального клиентского опыта. Приложение доступно и активно используется в 16 странах. Количество пользователей исчисляется так: на базе Android их около 10 млн.

Затем я сотрудничал с компанией Лукойл-Технологии. Моя роль в ней не была инженерной. Я возглавлял совет молодых специалистов организации и занимал позицию по заключению договоров с большими IT-компаниями. В совете молодых специалистов у нас было около 6 направлений – обучение, университеты, благотворительность, спорт, культура и общий менторинг сотрудников. Так, например, мы сотрудничали с МГУ и Губкинским университетом. В рамках этих направлений мы помогали сотрудникам получать повышение квалификации, вели просветительскую деятельность в университетах, обучали студентов тому, как у нас идет процесс работы. Также мы помогали местным благотворительным организациям, развивали спортивные направления внутри компании и помогали новым молодым специалистам плавно интегрироваться в жизнь компании.

Над чем вы работаете в текущий период времени?

Сегодня, кроме основной работы, я веду проект VayToday – это наш с братом Алексеем Чановым стартап, который мы запустили в Республике Ингушетия. Сегодняшним мировым трендом и вектором развития является цифровизация, нашу республику она тоже не обошла стороной.

Мы создали платформу с поставщиками услуг, где каждый может в удобном формате найти все, что ему нужно, с рейтингами и отзывами.

Данное приложение нацелено на то, чтобы ознакомить жителей региона с доступными и необходимыми им услугами в Ингушетии. Оно значительно облегчает поиск нужной услуги или специалиста. Площадка полезна и предпринимателям. В будущем мы планируем масштабировать это приложение по регионам.

Какие тенденции вы, как высококвалифированный и опытный специалист, могли бы отметить в сфере андроид-разработки?

Во-первых, могу отметить тенденцию по усилению контроля за безопасностью пользователя. Например, Google является лидером в сфере защиты личных данных пользователей. С каждым обновлением компания выпускает дополнительные способы обезопасить аккаунты – запрещает приложениям брать информацию, которая не относится к их непосредственному функционалу, не позволяет совершать площадкам незаметные пользователю действия и применяет многие другие инструменты.

Во-вторых, изменяются технологии разработки. Это проявляется, в первую очередь, в упрощении действий разработчикам. Все нацелено на то, чтобы специалисты тратили меньше времени и ресурсов на какие-то мелкие задачи, которые можно автоматизировать с помощью определенных программ и искусственного интеллекта.

Чем вы занимаетесь, помимо разработки ПО? Какими конкурсами и другими достижениями гордитесь?

Я стараюсь участвовать в самых разнообразных проектах. Например, я участвовал в хакатоне от Nasa, который нацелен на развитие инноваций в сфере задач для космонавтов. Моя команда прошла в полуфинал, а из 2,5 тысяч команд попали в 300 полуфиналистов. В рамках мероприятия мы разрабатывали приложение “Sleep shift scheduling tool”, которое позволяет космонавтам планировать время в космосе.

Также я был ментором в Технопарке в МГТУ имени Баумана на курсе по андроид-разработке. Выполнял роль наставника. А в 2022 году был приглашен в качестве эксперта на первый хакатон Республики Ингушетия, был в составе жюри конкурса для IT-специалистов «Ингушетия HACKATHON» от министерства промышленности и цифрового развития республики.