Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как в столице представили седан китайского бренда и каким получился автомобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kaiyi Фото: Kaiyi

Вечером 16 марта в Москве состоялось торжественное открытие первого официального дилерского центра китайского автомобильного бренда Kaiyi в России — им стал «АвтоСпецЦентр Kaiyi Внуково». Полтора месяца назад сборка автомобилей этой марки началась на калининградском предприятии «Автотор», которое за четверть века своего существования производило автомобили BMW, Cadillac, Kia и других брендов, но сегодня по известным причинам этих заказов лишилось.

Мероприятие было организовано более чем нарядно. Его метафорой стали параллели, которые объединяют российскую и китайскую культуру, которые на самом деле не ограничиваются, например, пельменями и самоварами, которые, как считается, пришли к нам от нашего юго-восточного соседа.

В кулуарах всерьез обсуждали и такой «диалог культур», как станет ли представленный в дилерском центре седан Kaiyi E5 конкурентом нашей Lada Vesta. Теперь уже понятно, что не станет, потому что стоит пока существенно дороже тольяттинской машины — под 2 млн руб. Впрочем, это цена самой богатой комплектации.

За эти деньги покупатель получит просторный автомобиль. Как утверждается, колесная база у него самая большая в классе. 1,5-литровый турбированный мотор развивает 147 лошадиных сил. Средний расход топлива великоват — под 10 л на «сотню», зато «питаться» двигатель может 92-м бензином.

Коробка — бесступенчатый вариатор. Для российских условий китайский седан получил не только модифицированную подвеску, но и дополнительные «теплые» опции. Салон и оформление органов управления показались мне немного вычурными, знаете, когда дизайн идет не от функции, а от желания, чтобы было красиво. Впрочем, я могу ошибаться, потому что последние четыре года за внешний вид автомобилей Kaiyi отвечает специалист, ранее возглавлявший отдел дизайна в студии Pininfarina.

В открывшемся дилерском центре был замечен и кроссовер Kaiyi. Это говорит нам о том, что уже в ближайшее время линейка марки пополнится новыми моделями.