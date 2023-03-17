Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Мероприятие было организовано более чем нарядно»

Дмитрий Гронский — об открытии в Москве дилерского центра Kaiyi

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как в столице представили седан китайского бренда и каким получился автомобиль.

Фото: Kaiyi

Фото: Kaiyi

Вечером 16 марта в Москве состоялось торжественное открытие первого официального дилерского центра китайского автомобильного бренда Kaiyi в России — им стал «АвтоСпецЦентр Kaiyi Внуково». Полтора месяца назад сборка автомобилей этой марки началась на калининградском предприятии «Автотор», которое за четверть века своего существования производило автомобили BMW, Cadillac, Kia и других брендов, но сегодня по известным причинам этих заказов лишилось.

Мероприятие было организовано более чем нарядно. Его метафорой стали параллели, которые объединяют российскую и китайскую культуру, которые на самом деле не ограничиваются, например, пельменями и самоварами, которые, как считается, пришли к нам от нашего юго-восточного соседа.

В кулуарах всерьез обсуждали и такой «диалог культур», как станет ли представленный в дилерском центре седан Kaiyi E5 конкурентом нашей Lada Vesta. Теперь уже понятно, что не станет, потому что стоит пока существенно дороже тольяттинской машины — под 2 млн руб. Впрочем, это цена самой богатой комплектации.

За эти деньги покупатель получит просторный автомобиль. Как утверждается, колесная база у него самая большая в классе. 1,5-литровый турбированный мотор развивает 147 лошадиных сил. Средний расход топлива великоват — под 10 л на «сотню», зато «питаться» двигатель может 92-м бензином.

Коробка — бесступенчатый вариатор. Для российских условий китайский седан получил не только модифицированную подвеску, но и дополнительные «теплые» опции. Салон и оформление органов управления показались мне немного вычурными, знаете, когда дизайн идет не от функции, а от желания, чтобы было красиво. Впрочем, я могу ошибаться, потому что последние четыре года за внешний вид автомобилей Kaiyi отвечает специалист, ранее возглавлявший отдел дизайна в студии Pininfarina.

В открывшемся дилерском центре был замечен и кроссовер Kaiyi. Это говорит нам о том, что уже в ближайшее время линейка марки пополнится новыми моделями.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...