Стоимость яиц на Кубани за неделю выросла почти на 3%

Стоимость куриных яиц в Краснодарском крае выросла за неделю, с 7 по 13 марта, на 2,7%, сообщается в материалах Краснодарстата.

По данным «Ъ-Кубань», в сетевых магазинах стоимость десятка яиц достигла 90 руб. Региональные представители ритейлеров от комментариев по поводу повышения цен на яйца отказались.

В министерстве сельского хозяйства Краснодарского края «Ъ-Кубань» сообщили, что дефицита яиц нет, в регионе наращивают объемы их производства. По данным министерства, весной прошлого года в крае произведено 1,6 млрд штук яиц. Темп роста производства составил 109,5%. Это на 139,9 млн штук яиц больше показателя 2021 года. «Динамика производства у сельхозпредприятий увеличилась на 7,6%, у крестьянских хозяйств — на 0,5%. К 1 февраля 2023 года произвели 117,3 млн штук яиц»,— отметили в краевом минсельхозе.

Традиционно каждый год яйца дорожают к Пасхе, которая в этом году выпадает на 16 апреля.

В прошлом году 14 марта птицефабрики уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца пропорционально росту себестоимости.

Олег Исаев

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