В Самаре полицейский осужден за  полиции за злоупотребления и подлог документов

В Самаре бывший полицейский осужден за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебный подлог (чч. 1, 2 ст. 292), сообщает прокуратура.

«Судом установлено, что в 2021 году должностное лицо отдела полиции, осуществляя проверки по заявлениям граждан о совершении в отношении них преступлений, совершил подлог заявлений и опросов заявителей, иных очевидцев событий»,— говорится в сообщении.

На основании документов правоохранитель вынес решения об отказе в возбуждении уголовных дел.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и запретил занимать должности государственной службы. Осужденный вину не признал.

Сабрина Самедова