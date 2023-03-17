Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре полицейский осужден за  полиции за злоупотребления и подлог документов

В Самаре бывший полицейский осужден за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебный подлог (чч. 1, 2 ст. 292), сообщает прокуратура. 

«Судом установлено, что в 2021 году должностное лицо отдела полиции, осуществляя проверки по заявлениям граждан о совершении в отношении них преступлений, совершил подлог заявлений и опросов заявителей, иных очевидцев событий»,— говорится в сообщении. 

На основании документов правоохранитель вынес решения об отказе в возбуждении уголовных дел. 

Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и запретил занимать должности государственной службы. Осужденный вину не признал. 

Сабрина Самедова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...