Антон Удальев назначен на пост замдиректора департамента ЖКХ Москвы

Бывший глава комитета по развитию инфраструктуры заксобрания Антон Удальев трудоустроился в мэрию Москвы. Он занял должность замначальника департамента ЖКХ по вопросам дорожной деятельности, сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией. Приказ о его назначении был подписан на днях. а к работе он приступает с понедельника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В конце января стало известно, что Антон Удальев может перейти на работу в правительство Москвы. Парламентарий должен был занять пост заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства. В феврале он сложил полномочия депутата заксобрания края.