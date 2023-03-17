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обновлено 13:15

Антон Удальев назначен на пост замдиректора департамента ЖКХ Москвы

Бывший глава комитета по развитию инфраструктуры заксобрания Антон Удальев трудоустроился в мэрию Москвы. Он занял должность замначальника департамента ЖКХ по вопросам дорожной деятельности, сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией. Приказ о его назначении был подписан на днях. а к работе он приступает с понедельника.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В конце января стало известно, что Антон Удальев может перейти на работу в правительство Москвы. Парламентарий должен был занять пост заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства. В феврале он сложил полномочия депутата заксобрания края.

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