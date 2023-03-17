Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Волгоградской области появится первый в ЮФО комплекс по производству сжиженного газа

В Волгоградской области построят комплекс для сжижения газа. Это обсудили на встрече губернатор Андрей Бочаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В этом месяце в Быковском районе «Газпром» начал строительство первого в Южном федеральном округе малотоннажного комплекса по сжижению природного газа. Мощности предприятия позволят производить до 1,5 тонн СПГ в час.

Преимущественно СПГ будут использовать для заправки волгоградских автобусов и спецтехники экологичным топливом. Тем не менее, приобрести продукцию нового комплекса смогут и жители области — на одной из двух открытых в регионе «Газпромом» автомобильных газонаполнительных станций.

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития газотранспортной инфраструктуры на территории региона — Волгоградская область приступила к этой работе в числе первых в России. Сегодня в регионе действуют 23 АГНКС, на компримированном природном газе работают более 3,6 тыс. единиц автотранспорта. До конца 2025 года планируется построить еще семь газозаправочных комплексов и переоборудовать 587 единиц транспорта», — говорится в сообщении.

Также на встрече обсудили достижения Волгоградской области в газификации. Алексей Миллер поблагодарил губернатора Бочарова за слаженную работу, благодаря которой на 1 января этого года ресурс подвели к 92% запланированных по программе объектов. Подписанные с «Газпромом» соглашения позволят до 2027 года достичь показателя в 98%. Общий объем инвестиций превышает 35 млрд руб. В 2014-м году уровень газификации в регионе составлял 81,9%.

В рамках промышленной кооперации с госкорпорацией в 2021-2022 годах волгоградские предприятия поставили для «Газпрома» продукцию на 57 млрд руб.

Дарья Васенина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...