В Волгоградской области появится первый в ЮФО комплекс по производству сжиженного газа

В Волгоградской области построят комплекс для сжижения газа. Это обсудили на встрече губернатор Андрей Бочаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В этом месяце в Быковском районе «Газпром» начал строительство первого в Южном федеральном округе малотоннажного комплекса по сжижению природного газа. Мощности предприятия позволят производить до 1,5 тонн СПГ в час.

Преимущественно СПГ будут использовать для заправки волгоградских автобусов и спецтехники экологичным топливом. Тем не менее, приобрести продукцию нового комплекса смогут и жители области — на одной из двух открытых в регионе «Газпромом» автомобильных газонаполнительных станций.

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития газотранспортной инфраструктуры на территории региона — Волгоградская область приступила к этой работе в числе первых в России. Сегодня в регионе действуют 23 АГНКС, на компримированном природном газе работают более 3,6 тыс. единиц автотранспорта. До конца 2025 года планируется построить еще семь газозаправочных комплексов и переоборудовать 587 единиц транспорта», — говорится в сообщении.

Также на встрече обсудили достижения Волгоградской области в газификации. Алексей Миллер поблагодарил губернатора Бочарова за слаженную работу, благодаря которой на 1 января этого года ресурс подвели к 92% запланированных по программе объектов. Подписанные с «Газпромом» соглашения позволят до 2027 года достичь показателя в 98%. Общий объем инвестиций превышает 35 млрд руб. В 2014-м году уровень газификации в регионе составлял 81,9%.

В рамках промышленной кооперации с госкорпорацией в 2021-2022 годах волгоградские предприятия поставили для «Газпрома» продукцию на 57 млрд руб.

Дарья Васенина