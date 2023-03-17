Экс-руководитель театра танцев получил условный срок за домогательства к ученику в отеле Сочи

Лазаревский районный суд Сочи осудил на два года условно бывшего руководителя Театра танцев Свердловской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Как следует из приговора, преступление произошло на международном танцевальном конкурсе. 31-летний фигурант ночью в отеле попытался приставать к 15-летнему ученику, но получил отпор и был избит.

В судебном заседании вину подсудимый признал полностью и раскаялся в содеянном.

Помимо условного наказания мужчина лишен права заниматься деятельностью, которая связана с детьми на 10 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram