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«Смешарики» стали амбассадорами детского туризма в Нижегородской области

Нижегородская область и бренд «Смешарики» (ГК «Рики») договорились о сотрудничестве при развитии детского туризма в регионе. Соглашение подписано на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Детско-молодежный туризм сейчас является одним из перспективных направлений в России. Уверен, что "Смешарики", выступающие в качестве амбассадоров детского туризма в Нижнем Новгороде, будут привлекать к нам все больше юных гостей», – сказал министр туризма региона Сергей Яковлев.

Ранее «Смешарики» и правительство региона выпустили туристические карты для детей «Смешарики в Нижнем». Путеводители можно бесплатно получить в центре Visit Nizhny в кремле.

Анастасия Еремина

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