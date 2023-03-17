Экс-сопредседателя реготделения ПАРНАС приговорили к семи годам колонии за распространение фейков об армии

Центральный районный суд Тольятти приговорил бывшего сопредседателя самарского отделения партии ПАРНАС Андрея Балина к семи годам колонии общего режима. Информацию «Ъ» подтвердил адвокат активиста Захар Лебедев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @parnasmsk Фото: @parnasmsk

Также Андрею Балину запретили заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года.

Активист признан виновным в распространении ложной информации об армии РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело связано с шестью постами господина Балина во «ВКонтакте» о военном конфликте на Украине. «В целом материалы дела содержат больше постов, но ему вменяется в вину шесть постов»,— уточнил Захар Лебедев.

При этом гособвинитель запрашивал для подсудимого девять лет лишения свободы, а также требовал на пять лет запретить заниматься администрированием сайтов. Уголовное дело было возбуждено летом 2022 года.

Ани Айвазян, Самара