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Угроза подтопления в весенний паводок есть в 35 районах Нижегородской области

В Нижегородской области в зоне возможного подтопления из-за паводков находятся 138 населенных пунктов, где проживают 37,2 тыс. человек, сообщили в региональном управлении МЧС России. Вероятность негативного воздействия паводков есть в 35 районах области, больший риск – в Гагинском и Кстовском районах.

По данным МЧС, возникновение чрезвычайных ситуаций из-за паводков в регионе маловероятно. «Минусовые температуры ночью и небольшие плюсовые днем позволяют нашей области спокойно проходить этап снеготаяния. Такая погода позволяет паводку не усиливаться, снег уходит постепенно. К устойчивым плюсовым температурам должно остаться не так много снега»,– сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Роман Низов на пресс-конференции.

На случай эвакуации жителей с подтопленных территорий в этом году подготовлен 171 пункт временного размещения на 43,6 тыс. мест. Для эвакуации МЧС может выделить 509 единиц транспорта и 137 плавательных средств. Последний раз жителей региона эвакуировали из-за паводков в 2012 году.

В 2023 году на превентивные мероприятия в населенных пунктах, которые наиболее подвержены риску затопления, из бюджетов всех уровней выделено 558,9 млн руб., большая часть средств (445,5 млн руб.) направлена из областной казны.

Елена Ковалева

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