Anime & K-pop Party, «Король Лир» и хиты «RAMMSTEIN»

В столице Удмуртии в предстоящие выходные, 18 и 19 марта, пройдет Anime & K-pop Party, а в барах будет звучать «Король и шут», «RAMMSTEIN» и ска-панк от группы The IRON BEES из Самары. Кроме того, жителей и гостей города приглашают научиться рисовать скетчи маркерами, обсудить фантастические книги и насладиться спектаклем-номинантом премии «Золотая Маска». Подробнее о том, чем заняться в выходные в Ижевске, — в обзоре «Ъ-Удмуртия».

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Что можно посмотреть и кого послушать?

18 марта в 19:00 в BAЯROCK в столице Удмуртии группа «Другие миры» исполнит хиты «КОРОЛЬ и ШУТ» & «RAMMSTEIN» в металле со скрипкой и гитарными соло. Зрителей ждет настоящий спектакль с гримом в виде пиктограмм, звуковыми контрастами и глубокими мистико-космическими текстами. Стоимость билетов начинается от 430 руб.

19 марта в 16:00 в бар-клубе «Свет» в Ижевске пройдет вечеринка в стиле аниме, кей-попа, гик-культуры и азиатской эстетики. Команда Origami Events предлагает гостям косплей-дефиле, каверденс блок, Anime и K-pop КВН, вокальные выступления, флешмоб с мемными танцами, а также тематические конкурсы и квизы, интерактивы и лотерею. Стоимость билетов начинается от 450 руб.

19 марта в 19:00 в BAЯROCK творческая группировка The IRON BEES из Самары выступит со ска-панком, околошансоном и Oi. Мероприятие пройдет при поддержке спецгостей из Перми «Сердце Каина» и «Планетарий», а также местных панков «Святой инквизиции». Стоимость билетов — 500 руб.

Какие покажут спектакли?

18 марта в 19:00 в «Открытом офисе» в Ижевске «ДОГМА» покажет сатирическую драму «Бешеный хворост» по пьесе Олега Маслова. В центре сюжета — престижный лицей для одаренных детей, где построена маленькая империя зла. На глазах зрителей она разрушится, распиленный бюджет сгорит, а скелеты из шкафа вывалятся на всеобщее обозрение. Спектакль заявлен как жестокая и довольно забавная история о справедливости. После просмотра зритель сам решает, сколько готов заплатить за него.

18 марта в 15:00 и 19 марта в 11:00 и 15:00 театр кукол покажется необычную постановку — уличный спектакль-подкаст «Говорит Ижевск». Гостям предложат «прогуляться» по Ижевску вместе с театром и авторами. Цель спектакля заключается в том, чтобы представить город как живой организм. Стоимость билетов — от 250 руб.

Центр современной драматургии и режиссуры и школа танца NEXT PRO 19 марта в 19:00 представят пластический спектакль «САРТР. Тошнота». Это переосмысление экзистенциального романа французского философа средствами современного танца. Зрители не услышат диалогов, не увидят сложных декораций. На сцене будут только движения профессиональных танцоров, проживающих роман так, как увидели его они. Стоимость билетов начинается от 330 руб.

19 марта в 18:30 в Государственном русском драматическом театре Удмуртии покажут трагедию в двух действиях по мотивам однименного произведения Уильяма Шекспира «Король Лир». В основе сюжета человек, который узнает о своей скорой смерти и пытается переосмыслить прожитую жизнь. Страсти еще кипят в нем, однако силы и разум покидают. События прошлого и настоящего преломляются в его сознании в историю короля, раздавшего свое царство дочерям. Спектакль стал номинантом премии «Золотая Маска». Стоимость билетов от 330 руб.

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Где пройдут творческие встречи?

18 марта в 15:00 в выставочном салоне «Оранжерея искусств» в Ижевске пройдет мастер-класс по созданию скетчей маркерами на тему «Тропические растения».

Участники создадут свои скетчи стилизованных цветов по мотивам работ известного художника Джонаса Вуда, а также узнают, как работать с коллажем и фотографией. Стоимость мероприятия — 850 руб., необходима предварительная запись.

18 марта в 18:00 в Музее искусств в Ижевске пройдет творческий мастер-класс «Импровизация» по созданию интерьерной картины акрилом на оргалите. На мероприятии гости выполнят яркую композицию из трех круглых картин. Стоимость мастер-класса — 800 руб.

18 марта в 13:00 в Республиканской библиотеке для детей и юношества состоится встреча писательского клуба «Странники» на тему «Мифы об идеальном тексте. Подводные камни на творческом пути». Участники обсудят черновики великих писателей, а также научатся справляться с перфекционизмом по отношению к своим текстам.

19 марта в 15:00 книжный клуб «Фантастика» в Ижевске устраивает встречу любителей фантастики и фэнтези. На встрече клуба будут обсуждать книгу «Странник по звездам» Джека Лондона. Посещение мероприятия бесплатное, однако необходима предварительная запись.

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Где пройдут выставки?

19 марта в 13:00 в Музее искусств также состоится экскурсия «Экспрессионизм в графике Меера Аксельрода» по выставке «Чтобы помнили». Позднее, в 16:00, здесь же состоится обзорная экскурсия по действующим выставкам. Стоимость — 300 руб.

18 и 19 марта в Арт-мастерских на Удмуртской открыта персональная выставка Евгении Степановой «Иж. Весенняя трансформация». Здесь представлены работы, выполненные в смешанной технике, акрилом на холсте или гелевой ручкой на бумаге. Проект рассказывает историю про внутренний сдвиг, который приводит людей в соответствие с их высоким потенциалом. Вход свободный.

В выходные также открыта выставка Максима Агафонова «OЛOMAРНO», где представленные работы показывают поиск себя и искусственное создание образов и ситуаций, которых не было в нашем детстве: удмуртские танцы, традиционные костюмы и обряды. Эти элементы как бы являются частью удмуртов и частью автора, но которые появились в его жизни уже во взрослом возрасте. Вход свободный.

Подготовила Софья Лямина