Аэропорт Емельяново оштрафуют за высокие цены на заправку самолетов

Управление ФАС по Красноярскому краю признало ООО «Аэропорт Емельяново» (главный оператор красноярского авиаузла) нарушившим антимонопольное законодательство. Компания, согласно выводам ведомства, с 2021 года установила неоправданно высокие цены на услуги топливозаправочного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Организация в период с января 2021 года по настоящее время включает в стоимость услуг статьи расходов, не относящиеся к деятельности топливозаправочных комплексов. Цена на услуги при этом превышает расходы и прибыль, необходимые для их оказания», – говорится в сообщении антимонопольной службы. Ранее ведомство предварительно оценивало это превышение более чем в четыре раза.

По итогам рассмотрения дела ФАС России выдала «Аэропорту Емельяново» предписание установить экономически обоснованные цены на услуги для топливозаправочных комплексов. Кроме того, на главного оператора красноярского аэропорта будет наложен штраф в соответствии с КоАП РФ.

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Дарья Решетникова