Специалисты Новокуйбышевского НПЗ запустили приложение «ЭКОтропа63»

Экотуристическое мобильное приложение разработано для виртуальных путешествий по национальному парку «Самарская Лука». С помощью инновации, предложенной новокуйбышевскими нефтепереработчиками, желающие могут «пройти» по маршрутам заповедной территории и изучить по пути уникальные объекты, узнать о редких птицах и животных.



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Запуск мобильного приложения направлен на развитие цифровизации экотуризма и популяризацию биоразнообразия региона. Проект «ЭКОтропа63» призван привлечь внимание общественности к вопросам изучения и сохранения уникального природного заповедника в Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Орлан-белохвост

Орлан-белохвост



На первом этапе специалисты разработали и запустили мобильное приложение, в котором использовали технологии дополненной реальности. Там визуализированы туристические маршруты, культурные объекты, природные памятники и ареалы обитания редких видов животных. С помощью «ЭКОтропы63» пользователи могут дистанционно знакомиться с достопримечательностями национального парка и отмечать понравившиеся места для посещения.

Следующим этапом станет изучение краснокнижных животных, обитающих на территории заповедника. Предприятия самарской группы НК «Роснефть» проведут эти исследования совместно с национальным парком «Самарская Лука». Ученые уже собрали данные о редкой хищной птице — орлане-белохвосте, что позволит оценить состояние численности пернатых и разработать комплекс мер по их сохранению и защите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Село Ширяево

Село Ширяево



К проекту привлекаются также представители научного сообщества, эковолонтеры, студенты-экологи, школьники. Для посетителей национального парка проводятся специальные лекции, которые знакомят с уникальной экосистемой и биоразнообразием региона, а также повышают экологическую ответственность жителей. Ежегодно «Самарскую Луку» посещает 2,6 миллиона человек.

Напомним, Новокуйбышевский НПЗ на протяжении нескольких лет поддерживает экологические проекты национального парка по сохранению и защите биоразнообразия. В 2020 году при поддержке предприятия был открыт информационный эколого-просветительский центр.