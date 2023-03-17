Дожди и до +3°С днем ожидается в Удмуртии в выходные

В ночь на 18 марта в Удмуртии пройдут дожди, переходящие в снег. Температура воздуха при этом составит 0..-5°С, а днем поднимется до -2..+3°С. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, порывы ветра усилится до 7-12 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

19 марта ожидается погода без осадков, а ветер ослабнет. В ночные часы столбик термометра опустится до -10..-15°С, днем — до 0°С.

В понедельник, 20 марта, ожидаются слабые осадки. Температура воздуха ночью окажется в пределах -3..-8°С, днем — 0..+4°С. На дорогах гололедица. Отмечается, что к середине следующей недели температурный фон незначительно повысится.