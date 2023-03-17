В Краснодаре осудят псевдопредпринимателя за продажу квартир в доме-самострое

В Краснодаре осудят лжепредпринимателя, который незаконно построил многоквартирный дом и продавал в нем квартиры. От сделок фигурант получил около 48 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

По данным следствия, 43-летний краснодарец без разрешительного документа построил в поселке Российском пятиэтажный многоквартирный дом. После этого обвиняемый зарегистрировал право собственности на квартиры и нежилые площади на себя и родственников, выдав их за членов жилищно-строительного кооператива. После квартиры начали продавать потерпевшим.

Если вина обвиняемого будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное предпринимательство.

Олег Исаев

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