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Александр Гусев уточнил сроки открытия хирургического корпуса воронежского онкодиспансера

Окончание строительно-монтажных работ в хирургическом корпусе воронежского онкодиспансера планируется 1 июня. Однако, как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев, официальное открытие объекта может состояться еще через несколько месяцев.

Фото: https://t.me / gusev_36

Фото: https://t.me / gusev_36

«Сейчас поменялся порядок лицензирования, и на этот процесс объективно уходит четыре-шесть месяцев после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Предполагаем, что уже в этом году корпус примет пациентов»,- пояснил глава региона. По его оценке, на данный момент готовность хирургического корпуса превышает 90%. «Как и планировали, идем с опережением сроков, прописанных в госконтракте. Все крупногабаритное оборудование уже смонтировано, продолжаются закупки менее габаритного»,- добавил господин Гусев.

Ранее губернатор рассказывал, что только в 2022 году на строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Воронеже было выделено 1,4 млрд руб. Проект предполагает возведение десятиэтажного корпуса на 14 операционных залов, а также четырехуровневую подземную автостоянку и инженерные сооружения. Новое медучреждение займет порядка 34 тыс. кв. м, оно рассчитано на 340 коек, а строится на территории существующего областного онкодиспансера.

Владимир Зоркий

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