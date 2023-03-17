Лидеры «ОПОРЫ России» соберутся в Перми

В Перми пройдет съезд лидеров «ОПОРЫ России». Мероприятие состоится с 29 по 31 марта на площадке технопарка Morion Digital. Участие в съезде примут представители федеральных и региональных органов власти, активисты бизнес-объединений, члены региональных отделений организации, а также отраслевых ассоциаций и союзов.

Как сообщается на сайте краевого минэкономразвития, одним из ключевых мероприятий съезда станет пленарное заседание с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Под модераторством президента «ОПОРЫ России» Александра Калинина эксперты обсудят вопросы взаимодействия крупного и малого бизнеса в промышленности. В числе спикеров заявлены замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Морозов, генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич, первый вице-президент «ОПОРЫ России» Марина Блудян, генеральный директор платформы для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко.

О транспортной реформе и опыте Пермского края в борьбе с нелегальными перевозчиками, развитии сети заправочных станций, работающих на природном газе, а также о ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», расскажут эксперты дискуссии «Участие малого и среднего предпринимательства в реализации национальных задач в транспортной сфере».

На площадке форума глава краевого минэкономразвития Эдуард Соснин и гендиректор Агентства инвестиционного развития Яна Фурман презентуют потенциал региона для инвестиций и локализации бизнеса.