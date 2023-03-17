ММК потратил на экологическую программу 30 млрд рублей в 2022 году

По итогам 2022 года вложения Магнитогорского металлургического комбината в природоохранную деятельность и реализацию экологической программы составили около 30 млрд руб., что превышает показатели предыдущих лет. В результате валовые выбросы загрязняющих веществ в воздух снизились на 11%, в водные объекты – на 3%, сообщает пресс-служба ММК.

Экологическая программа компании на 2022 год включала 46 мероприятий, 24 из них завершены. Работа по 22 продолжатся в 2023-2024 годах. В 2022 году основной объем средств был направлен на меры по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Это проекты по реконструкции пылегазоулавливающих установок и газоотводящих трактов конвертеров №1, 2 и 3, а также отделения перелива чугуна кислородно-конвертерного цеха и реконструкция газоочисток и газоотводящих трактов электродуговых печей в электросталеплавильном цехе. Также завершена реконструкция двух поглотительных систем сероулавливающей установки №2 в аглоцехе и модернизация агломашин №10 и №11 аглофабрики №3. Кроме того, введены в эксплуатацию системы пылеподавления в цехе подготовки аглошихты, которая удерживает до 80% пыли. Новые природоохранное сооружения создаются в рамках модернизации коксохимического производства.

Объемы шлаковых отвалов ММК за год на 6,5 млн т. Все текущие металлургические шлаки в объеме 5,4 млн т были переработаны на специализированных установках. Также завершился технический этап рекультивации Западного карьера горы Магнитной на площади 7 га. Помимо этого, компания продолжала работу по сохранению и развитию биологического разнообразия. Так, для восстановления ландшафта и озеленения территории ММК посадили 826 деревьев и 4,5 тыс. кустарников. Еще 1,9 тыс. деревьев высадили на улицах Магнитогорска.