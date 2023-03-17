Минобороны РФ запустило сайт с рассекреченными документами о боях за Кубань в годы войны

Министерство обороны РФ запустило портал «Дни героизма и славы: 80-летие освобождения Кубани», на котором опубликованы рассекреченные документы о сражениях за регион в годы Великой Отечественной войны. Документы предоставлены Центральным архивом МО РФ.

«Он посвящен одному из основных этапов Битвы за Кавказ — советскому наступлению на Кубани»,— говорится в сообщении.

Среди архивных документов представлены директивы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные сводки соединений РККА, освобождавших Краснодар, боевые карты со схемами освобождения города, наградные листы, публикации военной прессы, документ, в подробностях описывающий события высадки морского десанта на Малую землю в Новороссийске.

Операция по освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков завершилась 16 марта 1943 года. Были освобождены Краснодар и другие населенные пункты региона. В результате боевых действий Советская армия вплотную подошла к немецким оборонительным рубежам на подходе к Таманскому полуострову. Битва за Кавказ завершилась через несколько месяцев прорывом обороны противников и ликвидацией его сил в Тамани.

Анастасия Донскова

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