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Проект жилого комплекса на Богатяновском спуске в Ростове получил экспертное одобрение

Проект жилого дома по адресу Богатяновский спуск, 3а в Ростове-на-Дону одобрен частной экспертной организацией, пишет «Город N» со ссылкой на реестр Главгосэкспертизы.

Согласно документам, планируется строительство жилого комплекса с автостоянкой и встроенными помещениями общественного назначения. Застройщиком выступило ООО «СЗ “Панорама-2”».

Участок, на котором планируется реализация проекта, относится к зоне речного фасада, где власти Ростова пытались ограничить жилищное многоэтажное строительство.

Анастасия Назарова

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