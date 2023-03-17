Проект жилого комплекса на Богатяновском спуске в Ростове получил экспертное одобрение

Проект жилого дома по адресу Богатяновский спуск, 3а в Ростове-на-Дону одобрен частной экспертной организацией, пишет «Город N» со ссылкой на реестр Главгосэкспертизы.

Согласно документам, планируется строительство жилого комплекса с автостоянкой и встроенными помещениями общественного назначения. Застройщиком выступило ООО «СЗ “Панорама-2”».

Участок, на котором планируется реализация проекта, относится к зоне речного фасада, где власти Ростова пытались ограничить жилищное многоэтажное строительство.

Анастасия Назарова