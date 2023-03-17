В Ейске отправили на скамью подсудимых торговца контрафактными музыкальными дисками

В Ейске осудят торговца контрафактными музыкальными CD. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

По данным следствия, 39-летний мужчина, будучи индивидуальным предпринимателем, реализовал в торговом павильоне диски с музыкальными фонограммами, но не заключал авторского договора с исполнителем. Имя музыканта в полиции не раскрывают.

Мужчину задержали полицейские при проверочной закупке. Общая сумма ущерба составила более 4,6 млн руб. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Олег Исаев

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