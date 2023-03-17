Суд изменил меру пресечения вице-премьеру Башкирии и главе минстроя

Судья Ленинского райсуда Уфы Артур Гималетдинов смягчил меру пресечения вице-премьеру Башкирии — министру ЖКХ республики Борису Беляеву и главе минстроя республики Рамзилю Кучарбаеву, обвиняемым в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау. Вместо домашнего ареста им назначен запрет определенных действий: они не могут общаться с другими участниками судопроизводства и покидать дома с 20:00 до 08:00.

По уголовному делу также проходят замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиль Сафин, начальник отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурат Бикимбетов и бывший замглавы Кумертау Юрий Куров.

По версии обвинения, объект стоимостью 95 млн руб. был построен с нарушениями и не мог эксплуатироваться, а обвиняемые якобы об этом знали. Тем не менее, указано в деле, фигуранты, опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали акты приемки очистных сооружений.

Олег Вахитов

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