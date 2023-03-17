В Сочи шесть санаториев включили в программу реабилитации участников СВО

В Сочи шесть санаториев включили в региональную программу реабилитации участников специальной военной операции России на территории Украины. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

Участников спецоперации будут принимать санатории «Знание», «Металлург», «Роза Спрингс», «Магадан», «Электроника» и «Юность».

«Предложим самые современные технологии санаторно-курортного лечения»,— отметил господин Копайгородский.

Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о разработке сертификатов на бесплатную реабилитацию в краевых санаториях для участников СВО. В программу включили 30 оздоровительных учреждений.

Анастасия Донскова

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