Экс-сотрудник томской полиции получил 9 годам колонии за гибель подростков в ДТП

В Томской области вынесен приговор 24-летнему бывшему полицейскому по делу о ДТП со смертельным исходом (ч. 6 ст. 264 УК РФ).

По информации следствия, в ночь на 23 апреля 2022 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и в селе Мельниково Томской области сбил двух несовершеннолетних девушек. С места ДТП виновник скрылся, девушки от травм скончались на месте.

Суд приговорил экс-полицейского к 9 годам лишения свободы, также на три года он лишен права управлять транспортом. Суд взыскал с осужденного в пользу матерей погибших по 1,5 млн руб., сообщает следственное управление СКР по Томской области.

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Сергей Балин