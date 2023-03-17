В Екатеринбурге двоих мужчин отправили в колонию за убийство и расчленение электрическим лобзиком

Свердловский областной суд признал виновными двоих свердловчан — Антона Зарипова и Дмитрия Белоусова в убийстве и расчленении электрическим лобзиком своего приятеля.

Как установил суд, 6 декабря 2021 года Антон Зарипов и Дмитрий Белоусов выпивали вместе с двумя знакомыми, в квартире одного из потерпевших в Камышлове. Произошла ссора и подсудимые решили убить хозяина квартиры, где они находились. Для этого они заманили мужчин в ванную под предлогом перекура.

«Чтобы устранить препятствие в убийстве, Зарипов напал на гостя, высказав ему угрозу убийством и нанеся удары ножом, которые не повлекли расстройства здоровья. После этого подсудимые напали на хозяина квартиры. В общей сложности ему было нанесено больше 30 ударов ножом. От полученных ранений хозяин квартиры скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе суда. На следующий день решили скрыть тело. Для этого подсудимые и потерпевший, «запуганный произошедшим», расчленили труп и попытались скрыть части тела в разных местах Камышлова.

Свердловский областной суд признал Антона Зарипова виновным по ст.119 ч.1; ст.105 ч.2 п.ж УК РФ и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на полтора года, Дмитрия Белоусова – по ст.105 ч.2 п. ж УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с последующим ограничением свободы на полтора года. Суд отправил мужчин в колонии строгого режима.

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