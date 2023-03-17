В Кургане суд вынес приговор по делу о мошенничестве бывшего пресс-секретаря губернатора

Курганский городской суд вынес приговор бывшему пресс-секретарю губернатора Александру Тетерину, обвиняемому в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Он признан виновным и оштрафован на 100 тыс. руб., но освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, сообщает «45.ru».

По приговору суда с Александра Тетерина в пользу департамента финансов региона взыскан материальный ущерб в размере 67,5 тыс. руб. По версии следствия, в 2017 году Тетерин и председатель Федерации футбола Курганской области похитили почти 448 тыс. руб., выделенных на поездку спортивной команды на соревнования. Соучастники с помощью фиктивных документов возместили расходы в ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий», хотя деньги на поездку поступили со счета ООО «Российский футбольный союз». Тетерин не признал свою вину. Евгений Рассказов покинул Россию до приговора суда.

Александр Тетерин работал пресс-секретарем губернатора Курганской области с октября 2021 по май 2022 года.