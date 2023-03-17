Ракеты «Калибр» могут поставить на вооружение всех российских подлодок

Все российские подводные лодки, в том числе стратегические, могут вооружить крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

«Испытания крылатых ракет "Калибр" проходили на подводных лодках второго поколения. И сегодня ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения»,— сказал господин Евменов в интервью «Красной звезде». Он добавил, что следующим шагом станет оснащение подлодок гиперзвуковым ракетным оружием.

Сейчас ракетами «Калибр» оснащены неатомные подлодки проекта 636.3, входящие в составе Черноморского и Тихоокеанского флотов. Ими также вооружены некоторые многоцелевые атомные подводные ложки.

Олеся Павленко