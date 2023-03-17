Валентина Цывова избрана в Общественную палату РФ от Нижегородской области

Главный врач и генеральный директор Центра медицинской профилактики ГАЗ Валентина Цывова вновь избрана в Общественную палату РФ от Нижегородской области. Решение принято по итогам тайного голосования на заседании региональной палаты.

Валентина Цывова работает в медслужбе ГАЗа с 1982 года. Входит в Общественную палату региона с 2013 года, с 2017 года представляет Нижегородскую область в палате РФ.

Формировать новый состав Общественной палаты РФ начали в феврале 2023 года по истечении полномочий седьмого созыва.

Анастасия Еремина