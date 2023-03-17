В Новороссийске завершили реконструкцию парка имени Фрунзе

В Новороссийске завершилась масштабная реконструкция парка имени Фрунзе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На территории парковой зоны установили амфитеатр со сценой, лавочками и трибуной, спортплощадку с тренажерами и раздевалкой, игровой детский комплекс «Арена», теневые навесы и архитектурные экспозиции.

При проведении реконструкции были приняты меры по сохранению имеющихся насаждений.

«Для этого предварительно провели работу совместно с экологами и общественниками, в результате появились навесные мосты и сократилась площадь использования тротуарной плитки»,— отметил начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Александр Алевинский.

При благоустройстве территории сохранили 93 дерева и высадили 3,7 тыс. единиц новых деревьев, кустарников и других растений. На 7 тыс. кв. м высадили газон с автоматической системой полива.

Анастасия Донскова

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