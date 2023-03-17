Пермьстат: стоимость авиабилетов в феврале выросла в регионе на 13,8%

В феврале 2023 года в Пермском крае цены на товары и услуги выросли по сравнению с январем 2023 года на 0,5%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 0,6%, цены на непродовольственные товары поднялись в феврале в среднем на 0,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

Лидерами по росту цен среди продовольственных товаров стали лук (+37%) и свекла (+15,5%). Среди непродовольственных товаров незначительно выросли цены на обувь (+0,5%) и табачные изделия (+0,2%).

Индексы цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты сложились в диапазоне от 96,2% на парацетамол до 108% на цефтриаксон.

Основное влияние на сложившийся индекс цен на услуги по Пермскому краю оказало увеличение стоимости услуг зарубежного туризма (на 14,9%), авиаперелетов (на 13,8%), услуг организаций культуры (на 5,9%), услуг правового характера (на 3,8%), услуг гостиниц и прочих мест проживания (на 2,1%), экскурсионных (на 0,9%) и медицинских услуг (на 0,4%).