В Магнитогорске создателя потребительского кооператива осудили за хищение 15 млн рублей

Ленинский районный суд Магнитогорска приговор по уголовному делу учредителя потребительского кооператива «Магнит», похитившей средства пайщиков на 15,3 млн руб. Она признана виновной в мошенничестве и приговорена к четырем годам колонии общего режима, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что местная жительница с октября 2015 по декабрь 2019 года принимала средства граждан под необоснованно высокие проценты, обещая им вовремя вернуть сбережения и выплатить вознаграждение за использование денег. При этом обязательства она не выполняла. Всего учредитель кооператива похитила средства 40 пайщиков, большинство из которых пенсионеры, на сумму свыше 15 млн руб.

В целях возмещения ущерба суд наложил арест на принадлежащие обвиняемой дом, земельный участок и два автомобиля.