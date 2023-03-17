В Татарстане в этом году выявили шесть завозных случаев кори

В 2023 году в Татарстане выявили шесть случаев кори. Все они являются завозными. Их выявили среди людей, которые прилетели из Таджикистана. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на заместителя главного санитарного врача региона Любовь Авдонину.

По ее словам, в связи с возникшей ситуации все пассажиры проходят санитарно-карантинный контроль в аэропортах «Казань» и Бегишево. Всего в 2023 году досмотрели свыше 1,4 млн человек, были выявлены четыре человека с симптомами, не исключающими инфекционное заболевание. Если у пассажира регистрируют корь, то экстренно подается извещение в Роспотребнадзор.

Госпожа Авдонина добавила, что всего в 2023 году в Татарстане запланировали привить против кори 130 946 человек, в том числе 83 746 детей.

"Ъ-Казань"