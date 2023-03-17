Ростехнадзор о комплексе АКМ: «Работы завершены в полном объеме»

Западно-Уральское управление Ростехнадзора сообщило о выдаче заключения о соответствии объектов комплекса АКМ проектным требованиям.

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В марте 2023 года специалисты надзорного органа провели работы по строительному надзору в отношении объекта капитального строительства – комплекса «Аммиак – карбамид – меламин» (АКМ) АО «Метафракс Кемикалс» в Губахе Пермского края.

Как заявили в ведомстве, «работы завершены в полном объеме, нарушений обязательных требований не выявлено». Управлением выданы заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям проектной документации.

К реализации проекта по строительству комплекса АКМ «Метафракс» приступил в 2017 году, ввод новых производственных объектов в эксплуатацию состоится в 2023 году. В результате на предприятии будет создан технологически взаимосвязанный комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина с проектной мощностью по карбамиду 500 тыс. тонн в год, по аммиаку – 298 тыс. тонн в год и по меламину – 40 тыс. тонн.

От классической схемы синтеза аммиака новое производство отличает то, что оно работает на чистых газах, нет парового риформинга. Установка работает на чистом водороде и чистом азоте. Таким образом, достигается значительный экологический эффект: в два раза снижаются прямые выбросы углекислого газа в атмосферу за счет создания установки выделения CO 2 . Агрегат карбамида представлен как интеграция производства приллированного карбамида и взаимосвязанная с производством меламина технологическая цепочка. Отходящие газы производства меламина возвращаются на установку карбамида. Комплекс АКМ имеет в своем составе новые очистные установки, чтобы стоки, которые формирует производство, не нагружали действующие на предприятии очистные установки.

ПАО "Метафракс Кемикалс"