В пензенском университете опровергли информацию о вручении повесток вместе с дипломами

Ректор Пензенского государственного университета (ПГУ) Александр Гуляков опроверг информацию о том, что выпускники вуза будут получать повестки в военкоматы одновременно с дипломами о высшем образовании.

В пресс-службе вуза сообщили, что информацию о том, что выпускники, прошедшие обучение по программам офицеров и солдат запаса в военном учебном центре ПГУ, сразу должны будут встать на воинский учет, не соответствует действительности.

«Подобные сообщения дестабилизируют наших студентов, но им переживать не за чем. Таких планов не было и не будет», — говорится в официальном заявлении господина Гулякова.

О том, что выпускникам ПГУ будут давать повестки в военкоматы вместе с дипломами ранее на брифинге объявил военный комиссар Андрей Сурков.

«Повестки вручаются, чтобы данные выпускники ПГУ, прошедшие обучение в Военном учебном центре им. Героя Советского Союза В. Ф. Шишкова, прибыли с повестками в военкомат и встали на учет по своей военно-учетной специальности», — цитирует военкома ИА «Пенза-пресс».

Сергей Петунин