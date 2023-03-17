«Вкусно – и точка» откроет в Перми ресторан с линией автораздачи

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» расширит свое присутствие в Перми. В пресс-службе компании ИА «Текст» рассказали, что в краевой столице планируется построить предприятие быстрого обслуживания с линией автораздачи. Заведение предполагается запустить в течение трех лет – до 2025 года. Сейчас проект находится на стадии получения разрешительной документации. «Компания обязательно сообщит о старте строительства нового предприятия сети», - заметили в сети «Вкусно – и точка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме того, в рамках ребрендинга «Вкусно – и точка» обновит вывески своих заведений в Перми. «Сейчас макеты находятся на согласовании, компания ждет подтверждения для начала работ по монтажу конструкций», - уточнили в пресс-службе сети.

Напомним, что сеть «Вкусно – и точка» была образована на базе ушедшего из России McDonald's. Сейчас, по данным 2ГИС, в Перми работает 6 ресторанов «Вкусно – и точка».