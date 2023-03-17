Есть три характеристики хороших джинсов: цвет, крой, качество

Качественные джинсы шьют исключительно из ткани с саржевым плетением. Именно такую ткань мы предлагаем в нашей студии «INDEVER Пермь».

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Для пошива джинсов мы выбрали самые лучшие джинсовые ткани известных мировых фабрик.

Наибольшее предпочтение наши клиенты отдают итальянскому производителю Candiani, история которого насчитывает 85 лет.

Джинсы отшиваются на итальянской фабрике по индивидуальным меркам каждого клиента.

Прямой классический крой, 28 цветов и полная кастомизация каждого изделия делают наши джинсы любимой вещью в вашем гардеробе.

Дважды в год мы обновляем свои коллекции тканей, и в сезоне «ВЕСНА – ЛЕТО 2023» мы представляем суперстрейчевый деним: по сравнению с обычной джинсой, которая весит 11–13 унций, данная ткань весит 9 унций.

Ткань невероятно легкая и более эластичная.

Клиенты INDEVER уже оценили качество наших джинсов, оцените и вы!

До конца марта у вас есть возможность приобрести первые джинсы INDEVER за 70% стоимости!

А здесь для вас мы собираем советы по мужскому стилю:

Телеграм: t.me/indever_perm

ВК: indever_perm

Комсомольский проспект, 15в, офис 507, тел. +7 (342) 215-01-15

https://indever.com/

ИП Мясников Андрей Юрьевич