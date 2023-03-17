В развитие «Бирюзовой Катуни» на Алтае привлечено дополнительно 557 млн рублей

На развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» будет направлено 557 млн руб., сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Средства поступят в рамках трех новых инвестпрокетов, которые предполагают строительство гостиничных комплексов.

По словам главы региона, одним из инвесторов будет собственник парк-отеля «Шишка». Сейчас в «Бирюзовой Катуни» 29 резидентов реализуют инвестпроекты на 19 млрд руб. Ранее сообщалось, что к началу летнего сезона в «Бирюзовой Катуни» планируют открыть туристско-информационный центр с кафе. Также ведется строительство арт-объекта «Деревня Хоббитов» по проекту скульптора Владимира Войчишина.

В сентябре прошлого года стало известно, что два новых инвестора – ООО «Катунь Ривер» и ООО «Уклад Катунь Резорт» – планируют создать объекты размещения на 310 основных и 210 дополнительных мест. Суммарный объем инвестиций - 730 млн руб.

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Сергей Балин