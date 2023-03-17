Новосибирской области выделили инвестиционный бюджетный кредит на 2 млрд рублей

В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) Новосибирской области в 2023 году распределено на проекты развития 2 млрд руб. Средства будут направлены на создание трех поликлиник и сети водоотведения для строительства многоквартирных жилых домов, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

«Часть средств будут направлены на обустройство сетей водоотведения для строительства многоквартирных жилых домов по ул. Зорге в Новосибирске, а также полигона ТБО в городе Болотное и создание ливневой канализации и сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения объектов жилищного строительства в поселке Озерный», – отметил Александр Жуков.

Накануне стало известно, что Омской области выделено 2,2 млрд руб. на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры. Проекты должны быть реализованы в период с 2023 года по 2024-й.

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Лолита Белова