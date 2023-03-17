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Коммерсантъ FM
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Глава «Калашникова» сообщил о процессе доработки судна на воздушной подушке «Хаска-10»

По итогам первого этапа испытаний судна на воздушной подушке «Хаска-10» предприятие «Рыбинская верфь» (в составе концерна «Калашников» с 2015 года) ведет доработку некоторых подсистем и устройств, сообщил ТАСС президент концерна «Калашников» Алан Лушников в ходе выставки «Экспотехностраж-2023».

По его словам, очередной этап испытаний судна планируется провести в конце марта—начале апреля текущего года. Он сообщил, что в декабре 2022 года «Хаска-10» впервые вышла для проведения пуско-наладочных работ системы управления движением.

Он заявил, что концерн постоянно информирует главнокомандующего ВМФ РФ о степени готовности судна. По словам господина Лушникова, прорабатывается возможность использования «Хаски-10» и в других силовых структурах, но предложений от них пока не поступало.

«Хаска-10» создана в рамках госпрограммы Минпромторга «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы». Это судно предназначено для гражданского применения с полезной нагрузкой 10 т и для осуществления транспортных операций в мелководной части северных морей и труднодоступных районах крайнего севера, говорится на сайте концерна.

Эрдни Кагалтынов

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