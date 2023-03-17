В Москве открылись магазины NetWork

С наступлением нового сезона душа требует перемен не только в жизни и погоде, но и в гардеробе. Совсем скоро на смену пуховикам и пальто придут легкие жакеты и яркие блейзеры. Актуальные модели представлены в коллекции турецкого бренда NetWork, который открыл магазины в московских торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис».

Основанный в 1999 году и уже располагающий 93 магазинами в Турции, Израиле и на Кипре, бренд NetWork надеется завоевать популярность среди российских покупателей модных изданий. Высокотехнологичные ткани отражают основные элементы NetWork: минимализм, стиль и комфорт. В коллекции представлены повседневные модели одежды, обуви и сумок, как в базовых, так и в ярких цветах, а также трендовые аксессуары. Совокупность спокойной палитры и акцентных деталей позволяет с легкостью адаптировать ежедневные образы в вечерние.

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При создании коллекций NetWork ориентируется на динамику жизни современного человека. Лаконичные брючные костюмы для офисной рутины, нежные платья для свиданий, уютный трикотаж для встреч с друзьями и семьей, и разнообразие стильных образов, в которых хочется веселиться до утра.

Елизавета Федутинова