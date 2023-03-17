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Коммерсантъ FM
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Как Google борется с конкурентами

Правила игры

Google позиционирует свое противодействие «форкам» как способ «обеспечить согласованный опыт для разработчиков, производителей и пользователей». Именно с таким обоснованием компания в 2012 году вынудила Acer отказаться от планов выпустить в Китае телефон на Aliyun OS от Alibaba, способной запускать приложения для Android. На системы, не связанные с Android, запрет со стороны Google не распространяется. В 2010-х годах этим пользовались, в частности, HTC (выпускала телефоны на Windows Phone параллельно с устройствами на Android) и Samsung (разрабатывал собственную ОС Tizen; сейчас используется только на телевизорах компании).

Условия, которые Google ставит лицензиатам своих сервисов, не раз становились причиной претензий антимонопольных регуляторов. В частности, Комиссия по конкуренции Индии (CCI) в 2021 году обязала Google изменить правила лицензирования компонентов для Android. В январе 2023 года, после неудачной попытки оспорить решение регулятора в Верховном суде, Google сообщила, что позволит производителям выбирать приложения для предустановки и выпускать «форки» Android. Но особые правила действуют только при подписании отдельного регионального соглашения, и устройства можно будет продавать только в Индии, уточняет The Times of India.

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