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Коммерсантъ FM
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РПЦ посчитала невозможным евхаристическое общение с церковью Кипра из-за признания ею ПЦУ

Синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил о невозможности евхаристического общения с новым главой Кипрской православной церкви архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Георгием, признавшим Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ считает ПЦУ раскольнической.

«Синод заявил о невозможности сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола»,— говорится в сообщении Синода, опубликованного на сайте РПЦ.

Митрополит Георгий Пафский был избран архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра в декабре 2022 года. Он был одним из тех, кто поддержал признание ПЦУ еще в 2020 году.

ПЦУ была создана в конце 2018 года. Она получила статус автокефалии (независимости) от Константинопольского патриархата в 2019 году. Московский патриархат ее не признал.

Лусине Баласян

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