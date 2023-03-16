РПЦ посчитала невозможным евхаристическое общение с церковью Кипра из-за признания ею ПЦУ

Синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил о невозможности евхаристического общения с новым главой Кипрской православной церкви архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Георгием, признавшим Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ считает ПЦУ раскольнической.

«Синод заявил о невозможности сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола»,— говорится в сообщении Синода, опубликованного на сайте РПЦ.

Митрополит Георгий Пафский был избран архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра в декабре 2022 года. Он был одним из тех, кто поддержал признание ПЦУ еще в 2020 году.

ПЦУ была создана в конце 2018 года. Она получила статус автокефалии (независимости) от Константинопольского патриархата в 2019 году. Московский патриархат ее не признал.

Лусине Баласян