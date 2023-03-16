ДОЗ не выдержал тяжести санкций

Инзенский деревообрабатывающий завод, крупнейший в Ульяновской области экспортер продукции, градообразующее предприятие, прекратил производство. На предприятии по заявлению Сбербанка введена процедура наблюдения. Все рабочие уволены. Причиной тяжелой финансовой ситуации стали санкции Евросоюза, в пятый пакет которых попала продукция деревообработки. Ранее 80% продукции завода направлялись на экспорт в страны Западной Европы. Владелец предприятия намерен постепенно восстановить производство, переориентировав продукцию на интересы российского рынка и стран Востока, однако в правительстве региона полагают, что для сохранения профиля предприятия и восстановления его деятельности нужен новый крупный инвестор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инзенский ДОЗ Фото: Инзенский ДОЗ

В среду на профильном комитете заксобрания Ульяновской области во время отчета министра экономического развития и промышленности Николая Зонтова перед депутатами был поднят вопрос о ситуации с производственной фирмой «Инзенский деревообрабатывающий завод» (ООО ПФ «Инзенский ДОЗ», г. Инза Ульяновской области).

Согласно данным Арбитражного суда Ульяновской области, 1 марта Инзенский ДОЗ по иску Сбербанка был признан банкротом, в отношении компании введена процедура наблюдения сроком на пять месяцев. Сумма требований, указанная в иске Сбербанком, составляет 140 млн руб.— долг Инзенского ДОЗ перед банком по договору о возобновляемой кредитной линии, заключенному в мае 2021 года.

По данным сайта арбитражного суда, среди кредиторов, которые уже заявили свои требования, — ЗАО «Химсинтез» (10 млн руб.), ООО «Альянс» (57 млн руб.), а также региональное минприроды (170 млн руб. долга по арендной плате за использование лесных участков). Также, вероятно, свои требования выставит региональное управление ФНС, которое ранее уже направляло в суд иск о доначислении 146 млн руб.

Как сообщил на парламентском комитете господин Зонтов, Инзенский ДОЗ был до недавнего времени градообразующим предприятием, на нем работало 1150 сотрудников, завод поставлял продукцию в страны Евросоюза (Германию, Данию, Швецию), но после введения очередного пакета санкций поставки прекратились, начата процедура банкротства, в марте окончательно увольняются все работники предприятия (по неофициальной информации, на минувшей неделе уже последние рабочие высвобождены с предприятия по сокращению кадров. — «Ъ»).

По данным Kartoteka.ru, ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» зарегистрировано в декабре 1998 года, самому заводу исполнилось уже более 110 лет). Занимается производством фанеры, а также плоско- и гнуто-клееных деталей (ламелей) для кроватей. Основной владелец (86,69%) и гендиректор — Владимир Куприянов, еще 15,11% принадлежит немецкой компании HOL–CON GmbH (Гамбург, сбыт продукции из древесины, изделий для мебели), которая является и генеральным партнером Инзенского ДОЗ. 80% продукции (ламели для кроватей) отправлялось на экспорт в страны Евро­союза, экспорт давал более 90% дохода предприятия. До 2022 года Инзенский ДОЗ, несмотря на наличие ряда проблем (в 2019 году он не выполнил условия соглашения по инвестпроекту создания новых деревообрабатывающих производств, нарушил обязательства по привлечению 281 млн руб. инвестиций, в связи с чем проект был лишен статуса приоритетного, а завод — аренды лесных участков), имел достаточно устойчивое финансовое положение: по итогам 2021 года имел выручку 1,849 млрд руб., чистую прибыль 1,3 млн руб. Кредиторская задолженность — 287 млн руб. при дебиторской — 155 млн руб. Данных по итогам 2022 года в открытом доступе пока нет.

Весной 2022 года продукция из древесины попала в пятый пакет санкций в отношении России, вследствие чего генеральный партнер в официальном письме заявил, что, подчиняясь санкциям Евросоюза, вынужден с 10 июля прекратить импорт продукции Инзенского ДОЗ.

По словам господина Куприянова, это и стало основной причиной сложившейся финансовой ситуации. «Нас отрезали от рынка сбыта, и вот итог санкций»,— сказал гендиректор. По его мнению, в условиях введения санкций правительство РФ «могло бы и найти какие-то рычаги поддержки производителей», «но этого не случилось». Владелец компании уверен, что «есть возможность оздоровления предприятия», и «какую-то часть производства постепенно удастся запустить». «Надо будет развивать производство шпона, а потом из него делать уже другие детали, к примеру, к стульям, которые будут пользоваться спросом как в России, так и за рубежом — в Китае, Иране, Турции»,— заметил господин Куприянов. Он также добавил, что намерен попытаться решить проблему сам, без поиска внешнего соинвестора.

«Да, возможно, придется сменить номенклатуру продукции, все-таки в странах Востока культура сна несколько иная в отличие от Западной Европы, и там такие ламели для кроватей не нужны»,— заметил министр экономического развития и промышленности Николай Зонтов. Он пояснил, что правительство региона предпринимает усилия, чтобы сохранить градообразующее предприятие и его профиль, вернуть на него рабочих и специалистов, уже имеющих опыт в деревообработке. «Конечно, придется уже действовать в рамках, ограниченных процедурой наблюдения, мы еще встретимся с временным управляющим, будем предлагать эту площадку в инвестиционных целях другим инвесторам, чтобы зашел крупный инвестор и возобновил работу предприятия»,— сказал министр.

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России считают, что потерянный рынок Западной Европы не заменить потребностями российского рынка, поскольку отрасль исторически, со времен СССР, была экспортоориентированной и выпускала продукции намного больше, чем требуется внутреннему рынку.

Сергей Титов, Ульяновск