Партия дела сомневается в участии в выборах думы Екатеринбурга

Партия дела сомневается в участии в сентябрьских выборах депутатов Екатеринбургской городской думы, рассказал «Ъ-Урал» глава регионального отделения Борис Зырянов. «По Екатеринбургу мы пока в размышлении с оттенком "минус", потому что как-то сильно много желающих со своей повесткой»,— пояснил он.

По словам секретаря федерального совета фракции Алексея Лапушкина, партия работает над повышением узнаваемости среди жителей Свердловской области. «Мы сейчас потихонечку будем наращивать политический актив, выдвигать инициативы, с которыми будем выходить на региональный и федеральный уровни»,— рассказал он на встрече с уральскими журналистами. Партия дела намерена выдвинуть своего кандидата — гендиректора НПП «Нихром» Ирину Романову — на выборах городской думы Верхней Пышмы.

Партия дела создана по инициативе совладелица компании «Ростсельмаш» Константина Бабкина и зарегистрирована Минюстов РФ 14 декабря 2012 года. На сегодняшний день в ее активе 112 муниципальных и два региональных депутата.

Выборы в думу Екатеринбурга пройдут в сентябре по новой схеме: 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. Ранее пропорция была 50 на 50.

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Василий Алексеев