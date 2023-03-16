Обвинению дали «Новую жизнь»

В Саратовской области предъявлено обвинение руководителю и сотруднику реабилитационного центра «Новая жизнь», которых следствие считает виновными в гибели 25летнего Руслана Мансурова. В конце февраля пациента рехаба, в котором оказывали услуги нарко- и алкозависимым, насильно завернули в ковер и выставили на улицу, в результате тот скончался от переохлаждения. Глава реабилитационного центра уже находится под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственное управление СКР по Саратовской области предъявило обвинение руководителю реабилитационного центра «Новая жизнь» в Кировском районе города Дмитрию Кречину и сотруднику этого рехаба Антону Мельнику. Как сообщили в следственном управлении, обоим фигурантам уголовного дела, возбужденного в начале марта, предъявили обвинение в незаконном лишении свободы, не связанном с похищением, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 127 УК РФ). Вменяемая им статья предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. В региональном СУ СКР отметили, что по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина подготовлен доклад о ходе расследования.

По данным следствия, Дмитрий Кречин предоставлял платные услуги по лечению от алкогольной и наркотической зависимости в частном доме. Заниматься лечением ему помогал Антон Мельник.

26 февраля руководители реабилитационного центра вместе с пациентами завернули в ковер 25летнего мужчину, обмотали его скотчем и оставили на веранде дома на несколько часов. В результате тот скончался от переохлаждения.

Погибший саратовец, 25летний Руслан Мансуров, к тому моменту находился в рехабе уже несколько ­месяцев.

По данным kartoteka.ru, Дмитрий Кречин работал как индивидуальный предприниматель, среди разрешенных видов деятельности которого — «деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и нарко­зависимым».

8 марта суд принял решение о заключении господина Кречина под домашний арест, Антону Мельнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Также по уголовному делу проходят семь реабилитантов, которые, по версии следствия, также участвовали в насилии над Русланом Мансуровым, все они пока в статусе подозреваемых. В СУ СКР по региону «Ъ» сказали, что с ними проводятся следственные действия. Какие преступления им вменяют, в следственном управлении уточнять не стали.

Ведущий клинический психолог Красноармейской областной психиатрической больницы Алексей Шостак сказал «Ъ», что сейчас помогает 51летнему Павлу Богадельщикову, одному из реабилитантов, проходящему подозреваемым по этому уголовному делу. «Несколько человек действительно заворачивали Руслана Мансурова в ковер, заматывали скотчем. У Богадельщикова же не функционирует одна рука, и он физически не мог в этом принять участие. Также у него ребром пробито легкое, что свидетельствует о том, что реабилитантов в этом центре били, и, возможно, участвовали этом преступлении они не добровольно. Сейчас мы занимаемся поиском адвоката для Богадельщикова»,— отметил господин Шостак.

По его словам, погибший Руслан Мансуров ранее обращался к нему за лечением от наркозависимости, но последнее время его состояние было стабильным.

По информации министерства здравоохранения Саратовской области, в регионе работают всего девять государственных учреждений, занимающихся реабилитацией алко- и наркозависимых. По данным Алексея Шостака, в Саратове действуют 16 реабилитационных центров, предоставляющих услуги, аналогичные тем, что предлагает «Новая жизнь».

«Это так называемые „наркотюрьмы“. Они вводят в заблуждение родственников, утверждают, что проводят процедуру интервенции (проникновение в личное пространство больного для мотивации его к изменениям. — «Ъ»), хотя делать это могут только профессиональные психологи. В отсутствие родственников забирают наркозависимых из дома, потом родственники не могут сказать, каким образом человека забрали в рехаб. Я объясняю им, что человека увезли насильно, лечения там не происходит, так как человек находится в зоне психологического давления, часто происходят побои. На каком основании люди удерживаются в подобных учреждениях, неизвестно, потому что для того, чтобы начать лечение, необходимо диагностировать заболевание, а там, насколько мне известно, даже не проводят экспресс-тестирование»,— отмечает господин Шостак.

Сергей Петунин