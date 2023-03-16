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Директора управляющей компании оштрафовали за отсутствие отопления в доме под Ярославлем

Прокуратура Ярославского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Заволжская управляющая компания» из-за проблем с отоплением и горячей водой в одном из домов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Здание областной прокуратуры в Ярославле

Здание областной прокуратуры в Ярославле

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Здание областной прокуратуры в Ярославле

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Как показала проверка прокуратуры, без горячего водоснабжения и отопления остался дом №2 по улице Мирной поселка Красный Бор Ярославского района.

«Установлено, что управление домом осуществляет ООО «Заволжская управляющая компания». Неудовлетворительное техническое состояние и ненадлежащее обслуживание инженерной системы горячего водоснабжения и отопления привели к многократным продолжительным аварийным отключениям отопления и горячего водоснабжения, повлекшим несоблюдение температурного режима в жилых помещениях»,— сообщили в прокуратуре.

После вмешательства прокуратуры были отремонтированы инженерные коммуникации, закуплено новое оборудование и восстановлено отопление. По результатам рассмотрения административного дела гендиректор УК оштрафован на 25 тыс. руб.

Алла Чижова

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