В Сочи строительство моста через реку в Зубовой Щели планируют завершить в июне

Строительство моста через реку Чимит и укрепление берега в сочинском поселке Зубова Щель планируют завершить в июне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В 2022 году в результате чрезвычайной ситуации разрушились два участка автодороги и автомобильный мост в поселке Зубова Щель. Теперь на участке проходят восстановительные работы.

Там была проведена расчистка реки Чимит, производится масштабное берегоукрепление. Сейчас специалисты возводят опорную стену. На месте нужно будет забурить 59 свай. После этого начнутся работы по установке опор 60-метрового автомобильного моста.

«Вопрос решаем комплексно, чтобы исключить подтопления на данном участке в будущем. Всего в Зубовой Щели проживают более 350 человек, у многих свои подворья. Нам важно обеспечить необходимые условия для благополучной жизни на всех без исключения городских территориях»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Татьяна Ручкина

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